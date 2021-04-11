الرئيس اليمني: هناك تضحيات كبيرة لمنع نقل التجربة الإيرانية التي يرفضها الشعب

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أكد أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد

شدَّد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد على أنه "توجد تضحيات كبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي يرفضها اليمنيون"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال ترؤس هادي اليوم الأحد اجتماعًا استثنائيًّا لمجلس القضاء الأعلى، ضم رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام أحمد الموساي، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوَي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى.

وتطرق هادي خلال الاجتماع إلى واقع البلد، ووصفه بـ"المعقد والصعب الذي يمرُّ به، ويعاني من تبعاته اليمنيون كافة على مختلف الأصعدة، والمترتبة على آثار الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على اليمنيين". ولفت إلى التضحيات الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقًا من قِبل اليمنيين.

ودعا هادي إلى أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد باعتبارها إحدى السلطات الثلاث التي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية.

وأكد أهمية السلطة القضائية، ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة. مشددًا على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء، وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال، وتفعيل دور القضاء ومؤسساته، ووقف أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات كافة، والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقرارًا للأوضاع، والالتزام بالشفافية الإدارية والمالية كغيرها من أجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة.