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.. السجن 8 سنوات على "متحرش الجامعة الأمريكية"

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مصر.. السجن 8 سنوات على "متحرش الجامعة الأمريكية" .. السجن 8 سنوات على "متحرش الجامعة الأمريكية"
هتك عرض 3 فتيات قُصَّر

مصر.. السجن 8 سنوات على

قضت محكمة مصرية، اليوم (الأحد)، بسجن طالب جامعي ثماني سنوات؛ لإدانته بجرائم جنسية يعود الفضل في الكشف عنها لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت نقاشًا نادرًا بشأن التحرش الجنسي.

وأوضحت مصادر قضائية أن المدان أحمد بسام زكي الذي اشتهر بـ"متحرش الجامعة الأمريكية"، لم يبد أي رد فعل بعد حكم محكمة جنايات القاهرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أنه بوسع "زكي" الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة أحالت أحمد بسام زكي، وهو في مطلع العشرينات، للمحاكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة هتك عرض وابتزاز ثلاث فتيات على الأقل جميعهن من القصّر، في الفترة من 2016 إلى 2020، وألقي القبض على المتهم في يوليو (تموز).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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