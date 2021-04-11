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صور : الملك وولي العهد وعدد من الأمراء يزورون الأضرحة الملكية

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صور : الملك وولي العهد وعدد من الأمراء يزورون الأضرحة الملكية صور : الملك وولي العهد وعدد من الأمراء يزورون الأضرحة الملكية

جي بي سي نيوز :- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، صرح الشهيد لقراءة الفاتحة على الشهداء الأردنيين ضمن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية.

ووضع جلالة الملك إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول داخل الصرح، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن وثرى فلسطين.

وزار جلالة الملك، يرافقه ولي العهد والأمير حسن بن طلال والأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين والأمير حمزة بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير راشد بن الحسن والأمير رعد بن زيد والأمير غازي بن محمد والأمير طلال بن محمد، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

وأنعم جلالة الملك على جميع شهداء الأردن بوسام مئوية الدولة الأردنية.

 

 

جي بي سي نيوز

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