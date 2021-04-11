وزير الموارد البشرية يصدر الموافقة لتأسيس جمعية "كفاءة "

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تقوم على 3 أهداف رئيسية تحت إشراف الشؤون البلدية

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية " كفاءة للتشغيل والصيانة".

وتأتي هذه الجمعية تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تقديم خدمات الصيانة والتشغيل وفق المعايير العالمية بجودة عالية، وتقديم خدمات الترميم لمساكن الفئات المستفيدة، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال التشغيل والصيانة للمباني.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة أحمد بن عوض السليس، أن الجمعية جاءت أولاً للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودفع عجلة التنمية فيها، اجتماعياً واقتصادياً وفي مختلف المجالات التي يتاح للجمعية العمل بها، وذلك عبر تقديم الخدمة لواحد من أهم القطاعات وأكثرها حيوية وتشغيلاً للأيدي العاملة.

وأوضح "السليس" أن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي، مبيناً أن جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة ستعمل وفقاً لأعلى المعايير وستنفذ أعمالها بجودة عالية وفقاً لأحد أهم أهدافها، في حين سيكون هناك تركيز على الفئات المستفيدة فيما يتعلق بأعمال ترميم المساكن التي تقع تحت خدمات الجمعية.

وأشار إلى أن الحكومة شددت مؤخراً على المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات والشركات الأمر الذي سيجعل الجمعية نافذة من نوافذ تكريسها عبر تعاونها مع مختلف منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تعظيم العمل التطوعي ودفع العاملين في قطاع التشغيل والصيانة للالتحاق به.

وأضاف: "سنعمل بكل تفانٍ في سبيل إثراء قطاع التشغيل والصيانة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة".