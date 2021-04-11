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حسين المجالي يؤكد معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة

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حسين المجالي يؤكد معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة حسين المجالي يؤكد معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة

جى بي سي نيوز  :- قال عضو مجلس الأعيان الأردني حسين المجالي، إنه يمكن أن يؤكد بنسبة 99% أن الأمير حمزة بن الحسين في منزله مع عائلته الذي يبعد حوالي 400 متر فقط عن إقامة الملك عبدالله الثاني.

وأوضح المجالي حول مكان الامير حمزة : ان "العائلة الملكية تعيش في مجمع واحد وهو موجود هناك"  . 

وأضاف المجالي في مقابلة، مع "CNN" الأمريكية قالت الشبكة إنها ستبثها كاملة يوم الاثنين، القادم ضمن برنامج "كونكت ذا وورلد" أضاف أن "كل الأوسمة التي انتشرت على مواقع التواصل حول مكانه ليست صحيحة، وأنه في رعاية الملك".

وتابع "ينسى الناس أحيانا أنه أخ للملك وأنه إذا كان هناك أي فكرة عن أدوات مختلفة يمكن استخدامها، فلم يكن ليظهر الأمر على أي حال، لقد أعلن الأمر بشكل رسمي وظهرت تفاصيله".

وأكد أن "الأمر قد حسم وقام الأمير حمزة بالتوقيع على ورقة يلتزم بها بولائه للملك ويضع نفسه تحت إمرته وسيواصل حياته"، مشددا على أن هذه هي الحقيقة.

وأعلن الملك عبد الله الثاني الأربعاء الماضي أن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".

وسبق خطاب العاهل الأردني صدور بيان من الديوان الملكي الأردني، أشار إلى أن الأمير الحسن بن طلال، قاد جهود حل القضية، وتوصل إلى توقيع الأمير حمزة على بيان وضع فيه نفسه بين يدي الملك.

وكانت الأردنية قالت الأحد الماضي، إن الأمير حمزة كان جزءا من مخطط لـ"زعزعة استقرار وأمن الأردن".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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