الأمن البيئي: إيقاف 62 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (62) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (51) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2396) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.القوات الخاصة للأمن البيئي