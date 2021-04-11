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1185  متدربة يستفدن من 22 برنامجًا لتطوير المدارس بالرياض

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1185  متدربة يستفدن من 22 برنامجًا لتطوير المدارس بالرياض 1185  متدربة يستفدن من 22 برنامجًا لتطوير المدارس بالرياض

1185  متدربة يستفدن من 22 برنامجًا لتطوير المدارس بالرياض

اختتمت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بمنطقة الرياض "بنات"، تنفيذ خطتها التدريبية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري (1442هـ)، اشتملت على (22) برنامجاً تدريبياً "عن بعد"، واستهدفت شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من قائدات ووكيلات ومعلمات ومساعدات إداريات، بإجمالي (1185) مستفيدة.

وقالت مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض "بنات" نورة بنت عبدالله الخراشي، إن الخطة التدريبية للفصل الدراسي الثاني صممت وفق توجيهات المشرف العام على الوحدة مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، التي ركزت على تقديم البرامج التدريبية الملائمة لمعالجة ومناقشة آليات التعليم عن بعد ودور المدرسة في متابعة التحصيل الدراسي للطالبات.

وأضافت الخراشي، أن وحدة تطوير المدارس نفذت مجموعة من البرامج التدريبية بشراكات مجتمعية مع إدارة الإشراف التربوي ومكتب تعليم وسط ومدارس الأوائل الأهلية، ومكتبي تعليم البديعة وغرب الرياض، من خلال برامج إدارة الصف الافتراضي عن بعد، ومهارات التواصل مع المتعلمين، وتصميم الأنشطة التفاعلية باستخدام موقعMentimeter، ومهارات كتابة الفقرات الاختبارية للمرحلة الابتدائية، واستراتيجيات التعلم عن بعد للمرحلة الابتدائية، والممارسة التأملية للفرق التخصصية، والحوار التربوي، وتطوير المهارات الإدارية، والتغيير الذكي، ومهارات تقنية لقائدة المدرسة، والتدريب لتطوير الأداء في العملCoaching for Leaders.وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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