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أعلى حصيلة منذ أوائل ديسمبر.. "كورونا" أنهى حياة 258 إيرانياً خلال يوم

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أعلى حصيلة منذ أوائل ديسمبر.. "كورونا" أنهى حياة 258 إيرانياً خلال يوم أعلى حصيلة منذ أوائل ديسمبر.. "كورونا" أنهى حياة 258 إيرانياً خلال يوم
الفيروس أصاب 21.063 شخصاً في آخر 24 ساعة

أعلى حصيلة منذ أوائل ديسمبر..

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 258 حالة وفاة بفيروس "كوفيد -19" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل ديسمبر.

وبيّنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما السادات لاري، للتلفزيون الحكومي، أن الوزارة سجلت 21.063 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تم تحديدها منذ بدء الوباء إلى 2.070.141 حالة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن ارتفع إلى 64.490.

وفرضت طهران، أمس، إغلاقاً لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد؛ للحد من انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، يطال الإغلاق 23 مقاطعة من أصل 31 مقاطعة في البلاد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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