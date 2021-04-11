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مدير صحة الطائف يقف على خدمات مستشفى رنية

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اطلع على بعض المشاريع التطويرية

مدير صحة الطائف يقف على خدمات مستشفى رنية

تفقّد مدير صحة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم الأحد، مستشفى رنية العام، واطلع على بعض المشاريع التطويرية بالمستشفى، ومنها تحسين بيئة العمل، وتطوير قسم العيادات، و تطوير قسم التنويم، وغرف العزل، والعمليات، وغرف الانتظار بالعيادات.

وأشاد مدير صحة الطائف في نهاية الجولة بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو مستشفى رنيه العام لخدمة المنومين والمراجعين، وتطور الخدمات الصحية بالمستشفى، والإنجازات التي حققها، مبدياً إعجابه بروح الفريق الواحد التي يتمتع بها موظفو المستشفى، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد وتعاون الموظفين فيما بينهم يعد من أساس نجاح أي عمل .

يذكر أن مستشفى رنيه حقق هذا العام أعلى نسبة مشاركة في استبيان ثقافة سلامة المرضى على مستوى الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل عيادة التدخين وتفعيل الكشف الأولي على أمراض سرطان الثدي، و تفعيل عيادات العلاج الطبيعي، وتطوير مركز اللقاح.

مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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