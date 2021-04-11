لأول مرة.. الصين تعترف بضعف فعالية بعض لقاحاتها ضد كورونا

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بعد الإعلان البرازيلي بشأنها

في اعتراف نادر بضعف بعض لقاحات فيروس كورونا الصينية، قال أكبر مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في البلاد، إن فعاليتها منخفضة، وإن الحكومة تدرس مزجها لتعزيز قوتها.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض، جاو فو، في مؤتمر أمس السبت، في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، إن اللقاحات الصينية "لا تتمتع بمعدلات حماية مرتفعة للغاية".

ووزعت بكين مئات الملايين من الجرعات في دول أخرى، بينما تحاول أيضاً إثارة الشكوك حول فعالية اللقاحات الغربية.

وقال جاو: "لقاحاتنا الآن قيد الدراسة الرسمية فيما إذا كان ينبغي لنا استخدامها في تحصين مختلف الفئات".

وخلص باحثون في البرازيل أن معدل فعالية لقاح سينوفاك الصيني في الوقاية من الالتهابات المصحوبة بأعراض منخفضة تصل إلى 50.4 بالمئة، بينما بلغت نسبة فعالية لقاح فايزر 97 بالمائة.

لم توافق بكين بعد على أي لقاحات أجنبية للاستخدام داخل الصين، حيث ظهر فيروس كورونا في أواخر عام 2019.فيروس كورونا الجديد