تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م (ثلاثة أشهر)

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ملاحظات اضافية:

- التوزيع الجغرافي للإيرادات: انخفضت الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2021م مقابل الربع المماثل من العام السابق في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج بنسبة 1.6% و 8.9% على التوالي، وارتفعت في الدول الأخرى بنسبة 47.0%.

- الربح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA): خلال الربع الأول من عام 2021م، بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) 897.8 مليون ريال مقابل 888.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 1.1%.

- هوامش الربح: نسبة إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة، تمثل 33.9% و 13.8% و 10.6% من إيرادات الربع الأول لعام 2021م مقارنة بـ 34.9% و 14.3% و 10.7% من إيرادات الربع المقابل من العام السابق على التوالي.

- ملخص قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م (ثلاثة أشهر):

• بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 866.0 مليون ريال مقابل 384.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 125.5% بدعم من الإدارة الجيدة لرأس المال العامل وتحسين إدارة المخزون والدائنين مقارنة بالعام الماضي. كما تمثل التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 23.8% من إيرادات الفترة مقابل 10.7% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

• بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 299.1 مليون ريال. ومع ذلك وخلال نفس الفترة من العام الماضي تم تحقيق 240.1 مليون ريال سعودي من الأنشطة الاستثمارية، نتيجة استرداد 585 مليون ريال سعودي كوديعة. وتعديلاً لذلك، انخفض النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بمقدار 45.8 مليون ريال سعودي، نتيجة لانخفاض المصروفات الرأسمالية. ويمثل النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 8.2٪ من الإيرادات مقارنة بـ 9.6٪ نقدًا مستخدمًا في العام الماضي، بعد التعديل لاسترداد الودائع.

• بلغت التدفقات النقدية الحرة خلال الفترة 566.9 مليون ريال مقابل 39.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع يمثل تقريباً 13 ضعفاً، كما تمثل التدفقات النقدية الحرة 15.5% من إيرادات الفترة مقابل 1.1% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق، كان هذا مدفوعاً بالتوسع في التدفق النقدي التشغيلي.

تعليق عام :

في بيئة تجارية منافسة للربع الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، استمرت عمليات المراعي في إظهار المرونة في إدارة الربحية وإدارة ضغوط التكلفة الهيكلية المدفوعة بخفض الدعم وارتفاع تكلفة الأعلاف من خلال إدارة قوية للتكلفة. وكانت مصر والأردن والصادرات هي المساهم الرئيسي في نمو الأرباح خلال هذا الربع، وساهم نمو المبيعات هذا بشكل كبير في تحسين صافي الدخل في هذه البلدان أيضًا.

كانت النتائج التشغيلية في مجملها أقل بشكل طفيف من العام الماضي بسبب البيئة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن انخفاض تكلفة التمويل نتيجة لانخفاض معدل التمويل وانخفاض الديون أدى إلى نمو صافي الدخل لشركة المراعي.

تتوقع المراعي استمرار الظروف التجارية الحالية على المدى القصير، وستستمر المراعي في التعامل مع ظروف السوق الحالية بخيارات تخطيط سيناريو متنوعة وستظل مرنه لمواصلة تقديم "جودة تستحق الثقة" لعملائها.

نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م، ستكون متاحة على تطبيق علاقات المستثمرين لشركة المراعي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة.

https://www.almarai.com/corporate/investors/annual-report-financial-statement/

اللقاء الهاتفي مع المحللين و المستثمرين سيكون بتاريخ 13 أبريل 2021م الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الرياض.

سيكون العرض المصاحب للقاء الهاتفي متاح على الموقع الإلكتروني لشركة المراعي ضمن قسم المستثمرين وتحت قسم عروض المساهمين على الرابط التالي:

https://www.almarai.com/en/corporate/investors/earning-presentations/

والله الموفق،،،