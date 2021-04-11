★ ★ ★ ★ ★

خادم الحرمين الشريفين يشدِّد على مساندة السعودية المملكة الأردنية والملك عبدالله

شهد الأسبوع الماضي الكثير من التحركات والأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية التي حرص قارئو "سبق" على متابعتها، وكان أبرزها الاتصال الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساندة أخيه الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في الإجراءات التي اتخذها لحفظ أمن بلاده.

وخلال الأسبوع ذاته كان لسمو ولي العهد نشاط اقتصادي ملموس، بالتعليق على افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، وثقافي عبر إطلاق الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن" لإحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا، ورعايته الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" المقررة الاثنين 19 إبريل.

وبجانب ما سبق حفل الأسبوع بالكثير من الأحداث المهمة، الخاصة بآلية وشروط أداء العمرة في شهر رمضان، وصعود مؤشر سوق المال السعودي، وضبط وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وصعود ملحوظ في حالات الإصابة بكورونا..

وهنا التفاصيل:

اتصال هاتفي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين لجلالته خلال الاتصال وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندة السعودية للإجراءات كافة التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن، والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

https://sabq.org/7ZWbnw

مساندة الأردن

أصدر الديوان الملكي بيانًا، أكد فيه وقوف المملكة العربية السعودية التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها.

https://sabq.org/LjSvf6

الطاقة المتجددة

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، إن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة، وفق رؤية 2030، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال سمو ولي العهد: "إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن "مبادرة السعودية الخضراء" و "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، والتي بينت أننا بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للبترول، ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمرارًا لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة ".

https://sabq.org/pZ64jN

رحلة عبر الزمن

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، حيث يُعد المشروع محطة رئيسة ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

https://sabq.org/JCZR3f

الجوائز الثقافية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" التي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك مساء يوم الاثنين 19 إبريل 2021م، في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وثمّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد لهذا الحدث الثقافي الذي يُكرّم فيه مُبدعو الثقافة في المملكة من الروّاد والشباب.

https://sabq.org/YfRXhm

90 مليون حبة

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظًا على شبابنا.

وأضاف: تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة أمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلوجرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

https://sabq.org/8DnGRr

الخيانة العظمى

أعلنت وزارة الدفاع، تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى؛ مؤكدة أنه تم إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتمّ استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرّر بحقهم، كما أكّدت الوزارة ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدّساته.

https://sabq.org/D7qXgQ

الطاقة الاستيعابية

صرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يوميًا، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءًا من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

https://sabq.org/mVjkg3

تصاريح العمرة

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفق ضوابط، منها منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ غرة رمضان.

https://sabq.org/BDbr3n

14 مسارًا

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، عن تخصيص 14 مسارًا افتراضيًا للطائفين خلال موسم شهر رمضان الكريم.

وتفصيلاً؛ قال "حيدر" إنه فيما يتعلق بالعمرة؛ فقد خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف للمعتمرين فقط، مهيأة 14 مسارًا افتراضيًا للطائفين مع مراعاة التباعد الجسدي. وأشار إلى أنه تم تخصيص المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

https://sabq.org/gCThNP

تعليق الإفطار والاعتكاف

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توجيهًا بعددٍ من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. ونص التوجيه لكل فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتشديد على منسوبي المساجد بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.

https://sabq.org/kf2hcK

3 قرارات

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، 3 قرارات تقضي بقصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة.

وقال الوزير: القرارات تقضي برفع نسب التوطين وفقًا لمهن ومسميات محددة في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزي.

https://sabq.org/RmLW8w

هلال رمضان

دعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد؛ الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممّن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير.

https://sabq.org/ymw59k

الأسهم السعودية

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعاتها وأغلقت اليوم فوق مستوى الـ 10 آلاف نقطة؛ وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات وتحديدًا منذ نوفمبر 2014.

وكانت قد أعلنت "تداول" عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

https://sabq.org/Kjz546

904 إصابات

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة تسجيل 904 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 396758 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 540 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 382198 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6737 حالة وفاة.

https://sabq.org/hV3Yrs

إصابات كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الأرقام التي رصدتها الوزارة حاليًا المتعلقة بحالات فيروس كورونا هي المستويات نفسها التي كانت ترصدها "الصحة" في منتصف إبريل من العام الماضي 2020. وقال العبد العالي: "ارتفعت الأعداد من بداية هذا العام من شهر يناير 2021 وحتى الآن من مستوياتها التي كانت الأدنى في مراحل مواجهة هذه الجائحة لتعود الآن وتسجل أرقامًا مرتفعة مقارنة بما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، مؤكدًا أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حاليًا مؤلم ومؤسف جدًا في جميع المواقع.

https://sabq.org/gkN6bYموجز سبق