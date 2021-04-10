أخبار عاجلة

"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

سقوط صاروخ للنظام السوري جنوب لبنان (شاهد)

Print
سقوط صاروخ للنظام السوري جنوب لبنان (شاهد) سقوط صاروخ للنظام السوري جنوب لبنان (شاهد)

جى بي سي نيوز :- تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورا وتسجيلات لما قالوا إنه بقايا صاروخ مضاد للطائرات أطلقه النظام السوري، وسقط  في محيط بلدة حولا جنوب لبنان.


وقالت مصادر أمنية، إن الصاروخ أطلق من منظومة دفاع جوي، وكان من المفترض أن يستهدف طائرة حربية إسرائيلية أثناء شن غارات جوية على أهداف في سوريا، ولكنه سقط في البلدة اللبنانية. بحسب الحرة.

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال الخميس، إن "أصوات انفجارات عنيفة سمعت في العاصمة السورية دمشق ومحيطها جراء ضربات استهدفت مواقع عسكرية، وحاولت أنظمة الدفاع الأرضية التابعة للنظام السوري التصدي لها". 

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات، وأكدت أنها تمكنت من إسقاط "عدد من الصواريخ".


وقالت سانا إن الدفاعات الجوية "تتصدى لعدوان في أجواء مدينة دمشق"، كما أكدت "سماع أصوات انفجارات" في المدينة، مشيرة إلى أن الهجوم "إسرائيلي".

 

المصدر : عربي 21

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالتفاصيل.. هكذا يبسط حزب الله دويلته ويمدد اقتصاده

بالتفاصيل.. هكذا يبسط حزب الله دويلته ويمدد اقتصاده

لاستخدامها غازات سامة.. سوريا تفقد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاستخدامها غازات سامة.. سوريا تفقد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية

حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن