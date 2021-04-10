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"الفتح" يلدغ "الفيصلي" بهدف قاتل في الوقت بدلاً من الضائع

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في الجولة الـ25 من دوري المحترفين

قاد محترف الفتح البيروفي كريستيان كويفا فريقه للفوز على الفيصلي بعدما أحرز هدفًا قاتلاً في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

وانتهت المباراة التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين.

شوط المباراة الأول انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وكان الفيصلي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جوليو تفاريس قبل أن يتعادل قاسم لاجامي للفتح.

في شوط المباراة الثاني تقدم اللاعب هشام فايق لصالح الفيصلي قبل أن يتعادل للفتح محترفه ميتشل تي فيردي، ثم لدغ المحترف البيروفي كريستيان كويفا محترف الفتحاويين فريق الفيصلي بهدف قاتل في الدقيقة الـ93.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة الـ34، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة الـ30.

الفيصلي الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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