أخبار عاجلة

"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين في مؤتمر "الصحة".. غداً

Print
آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين في مؤتمر "الصحة".. غداً آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين في مؤتمر "الصحة".. غداً
متحدث "التعليم الجامعي" يستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد

آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين في مؤتمر

يستعرض المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات ، غدًا الأحد، أبرز أرقام كورونا، واستعداد الجامعات للاختبارات النهائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يستعرض المؤتمر آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، واستعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل؛ يستعرض الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة الأوضاع العالمية، وحملة "نتعاون ما نتهاون" التوعوية في شهر رمضان الكريم، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات لقاح كورونا.

كما يستعرض متحدث التعليم الجامعي، طارق الأحمري، خلال المؤتمر، أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات النهائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، يستعرض متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم شهر رمضان المبارك، وآلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.وزارة الصحة رئاسة شؤون الحرمين لقاح كورونا وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد الحرم المكي المسجد الحرام المسجد النبوي التعليم عن بعد التعليم الجامعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا