آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين في مؤتمر "الصحة".. غداً

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متحدث "التعليم الجامعي" يستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد

يستعرض المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، غدًا الأحد، أبرز أرقام كورونا، واستعداد الجامعات للاختبارات النهائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يستعرض المؤتمر آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، واستعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل؛ يستعرض الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة الأوضاع العالمية، وحملة "نتعاون ما نتهاون" التوعوية في شهر رمضان الكريم، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات لقاح كورونا.

كما يستعرض متحدث التعليم الجامعي، طارق الأحمري، خلال المؤتمر، أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات النهائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، يستعرض متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم شهر رمضان المبارك، وآلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.وزارة الصحة رئاسة شؤون الحرمين لقاح كورونا وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد الحرم المكي المسجد الحرام المسجد النبوي التعليم عن بعد التعليم الجامعي