بلا حضور أو موكب .. إعلان مراسم جنازة زوج ملكة بريطانيا

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تُقام السبت المقبل في كنيسة سانت جورج

أعلن قصر باكنغهام اليوم (السبت)، أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الذي توفي أمس عن 99 عامًا ستُقام له جنازة في 17 إبريل دون حضور عام أو موكب عام.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "ستكون الجنازة ملكية، وخطط الجنازة تتوافق إلى حد كبير مع الرغبات الشخصية لدوق إدنبرة"، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح أنه لن يكون هناك دخول عام، ولن تكون هناك مواكب عامة وستُقام الجنازة بالكامل داخل أراضي قلعة وندسور.

يرقد "فيليب" حاليًا في الكنيسة الخاصة في قلعة وندسور، وسيتم نقل التابوت من مدخل الدولة إلى كنيسة القديس جورج لحضور جنازة.

وستبدأ الجنازة بدقيقة صمت وسوف يلتزم المصلون بإرشادات "كوفيد-19" الوطنية، وبعد الجنازة يدفن في كنيسة سانت جورج.

وستبث الجنازة على الهواء مباشرة، وستكون هناك فترة حداد وطني حتى نهاية يوم السبت 17 إبريل، ستخصص العائلة المالكة أسبوعين للحداد الملكي.