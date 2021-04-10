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وزير الخارجية السعودي: نحن بحاجة إلى استقرار سوريا

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وزير الخارجية السعودي: نحن بحاجة إلى استقرار سوريا وزير الخارجية السعودي: نحن بحاجة إلى استقرار سوريا

جي بي سي نيوز :- أوضح وزير خارجية ، الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، بيكي أندرسون، موقف بلاده من سوريا ومن الرئيس بشار الأسد.

وقال فرحان إن "المملكة تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال بن فرحان إن "هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع السورية"، موضحاً أن "السعودية تدعم هذه العملية".

وتابع "نحن بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب حلاً وسطاً من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدماً في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار".

وحول ما إذا كانت السعودية تؤيد قرار الإمارات بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، أشار الوزير السعودي إلى أن "قانون قيصر أمر اتخذته واشنطن فيما يتعلق بموقفها من سوريا".

وأشار إلى أن "الشيء المهم هو معالجة القضية الأساسية وهي إيجاد حل سياسي"، مؤكّداً أن "السعودية تركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك".

سي إن إن

جي بي سي نيوز

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