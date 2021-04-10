الإمارات تكرِّم "يوسف علي" رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو للتجزئة بـ"جائزة أبوظبي"

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أعلى وسام مدني إماراتي لرجل أعمال هندي من غير المقيمين

سلَّم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "جائزة أبوظبي" إلى "يوسف علي" في أبوظبي؛ لمساهمته البارزة في الأعمال والصناعة في أبوظبي، ودعمه مختلف المبادرات الخيرية.

وقال يوسف علي، المولود في ولاية كيرالا، بعد حصوله على التكريم: "أنا فخور جدًّا، ولا أستطيع وصف مشاعري هذه اللحظة. وإنه لشرف عظيم أن أتسلم مثل هذه الجائزة من أبوظبي، حيث أعيش منذ 47 عامًا".

وأضاف: "وصلتُ إلى الإمارات العربية المتحدة في 31 ديسمبر 1973 بأحلام وآمال جديدة، بعد أن رأيت العديد من الصعوبات والتحديات المختلفة. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني للقيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم، خاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي".

و"يوسف علي" هو الهندي الوحيد إلى جانب 11 شخصية أخرى بارزة، من بينهم 9 من مواطني الإمارات العربية المتحدة، الذين حصلوا على هذا الشرف العظيم هذا العام.

وتعد جائزة أبوظبي مبادرة من حكومة أبوظبي، تكرِّم من خلالها الأفراد الذين كرَّسوا أنفسهم لدعم تنمية إمارة أبوظبي، والمساهمة فيها.

ويوصف "يوسف علي"، الذي تم تصنيفه مؤخرًا في قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2021 بوصفه أغنى هندي في الشرق الأوسط، بأنه "الهندي الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط" بفضل قربه من حكام الخليج.

وحصد "يوسف علي" الكثير من الجوائز، بما في ذلك "جائزة التكريم الهندي لما وراء البحار" في عام 2005، و"بادما شري" في عام 2008، ووسام ملك البحرين في عام 2014، وجائزة الملكة البريطانية في عام 2017. وإضافة إلى ذلك، هو أيضًا أول وافد يحصل على تأشيرة إقامة دائمة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتمتلك مجموعة لولو، التي مقرها أبوظبي، لولو هايبر ماركت ومراكز تسوق، وتعتبر واحدة من أكبر بائعي التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها أكثر من 200 هايبر ماركت وسوبر ماركت في دول الخليج ومصر وإندونيسيا وماليزيا والهند، ويعمل بها أكثر من 58000 شخص من مختلف البلدان، ولديها مراكز لوجستية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا والفلبين وتايلاند.. إلخ.

والمجموعة التي أسسها "يوسف علي" تتوسع أيضًا في الهند مع مراكز تسوق وهايبر ماركت جديدة من المقرر افتتاحها في لكناو، بنغالورو وتريفاندرم في وقت لاحق من هذا العام. كما أنها واحدة من أكبر مصدِّري الخضار والفواكه من الهند، وتصدِّر التفاح الكشميري ومنتجات أخرى من جامو وكشمير على نطاق واسع؛ لدعم جهود الحكومات الهندية على إنعاش اقتصاد وادي كشمير.

وبصرف النظر عن قطاع البيع بالتجزئة، لدى المجموعة أيضًا حضور في مجال الضيافة، وتمتلك فنادق فاخرة، مثل لندن إيكونيك سكوتلاند يارد، ووالدورف أستوريا إدنبره- كاليدونيان في اسكتلندا، وفندق جراند حياة، وماريوت في كوتشي في ولاية كيرالا.