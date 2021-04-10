واشنطن تطالب بمحاسبة الأسد على جرائم الهجمات الكيميائية على خان شيخون

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، تعليقاً على الذكرى الرابعة للهجمات الكيميائية على خان شيخون ودوما: “يجب محاسبة نظام الأسد على هذه الفظائع”.

ويصادف اليوم الأحد الرابع من نيسان، الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الكيماوي الذي نفذته قوات النظام على مدينة خان شيخون بريف إدلب، وراح ضحيته نحو 100 مدني بينهم نساء وأطفال.

و حمّل الائتلاف الوطني السوري، اليوم الأحد، المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه جرائم الحرب ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، في ذكرى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في مدينة خان شيخون باستخدام غاز السارين عام 2017.

وطالب الائتلاف الوطني، بتفعيل المادة (21) من القرار (2118) والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.

وذكر الائتلاف الوطني، أن المجزرة التي تمر اليوم هي الذكرى الرابعة على وقوعها في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وأنها تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية، فتحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية واجب سياسي وإنساني ومسؤولية تاريخية.

وكالات