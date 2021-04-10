السودان يحذر إثيوبيا من نشوب حرب مياه إذا لم تنه تعنتها في أزمة سد النهضة

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"أبو هاجة" دعا المجتمع الدولي إلى وضع حد لاستهتار أديس أبابا

حذّر العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، اليوم (السبت)، من "نشوب حرب مياه، في حال عدم تراجع إثيوبيا عن موقفها

المتعنت في أزمة سد النهضة.

ونقلت صحيفة "السياسي" السودانية عن "أبو هاجة" قوله: "إن حرب المياه بدأت، وهي قادمة بصورة أفظع مما يتم تخيّله، إذا لم يضع العالم حداً لاستهتار النظام الإثيوبي عبر مؤسساته العدلية، ومنظماته الدولية".

وأضاف: "إن المواقف الإثيوبية المتعنتة في قضية المياه، ستجر المنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه.

ودعا مستشار "البرهان" المجتمع الدولي والإقليمي، إلى العمل للحد مما سماه بالاستكبار الإثيوبي غير المبرر.