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شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم "كورونا" بطبية الملك عبدالله

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اصطفاف المستفيدين في نقاط معدة مسبقًا.. ومراعاة التباعد

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم

شهد مركز التطعيم ضد بمدينة الملك عبدالله، حالة من التنظيم وحسن الاستقبال، بإشراف ومتابعة المشرف العام على مراكز لقاحات كورونا في تجمع مكة المكرمة الصحي، الدكتور فواز تركستاني.

وقد وثقت "سبق" جانبًا من التنظيم والترتيب الذي يشهده المركز بالمدينة بداية من البوابات الخارجية من خلال تواجد حراس الأمن في استقبال المركبات وتطبيق المواعيد ودخولها إلى المواقف المخصصة للمستفيدين.

يتم اصطفاف المستفيدين في نقاط معدة مسبقًا ومطبقة فيها التباعد الجسدي بين متلقي اللقاح مع انتشار فرق التطوع الصحي في ترتيب وتنظيم متلقي الجرعة.

ويتم قياس درجة حرارة كل شخص قبل تلقي الجرعة وتوجه لهم أسئلة للاطمئنان على صحتهم، وبعد ذلك يتوجهون لأخذ اللقاح بكل يسر وسط استقبال وترحيب بهم من قبل طاقم التمريض.

وبعد أخذ اللقاح يجلس متلقو الجرعة لمدة تقارب 10دقائق مع تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات خلال انتظارهم، وعند الخروج يُودّعون بنفس الحفاوة والترحيب لتستقبلهم عربات مخصصة توصلهم إلى مركباتهم.

وعبر عدد من متلقي اللقاح عن عظيم شكرهم وامتنانهم لهذا البلد الكريم ووزارة الصحة ومنسوبي مدينة الملك عبدالله الطبية على حسن التنظيم والاستقبال.

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم

شاهد.. التنظيم في مركز تطعيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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