أخبار عاجلة

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فرع الأمر بالمعروف بمكة" يستعد لتنفيذ خطته الميدانية خلال رمضان

Print
"فرع الأمر بالمعروف بمكة" يستعد لتنفيذ خطته الميدانية خلال رمضان "فرع الأمر بالمعروف بمكة" يستعد لتنفيذ خطته الميدانية خلال رمضان
تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والشواطئ

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، والتي تعتمد تكثيف العمل الميداني في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.
وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويتم نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر