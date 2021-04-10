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الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إبرام صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز "إي آي جي"، الشركة المتخصصة في البنى التحتية في قطاع الطاقة.

وأوضحت أرامكو، في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن الصفقة تستهدف تحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركز.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل أرامكو السعودية على متحصلات تُقدّر بحوالي 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي، بحسب البيان الصحفي.

وأكدت أرامكو، أن الصفقة تأتي امتدادًا لاستراتيجية الشركة المتمثّلة في الاستثمار الأمثل لإمكانات أصولها وتعظيم القيمة لمساهميها، فضلاً عن تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للمملكة.

وبموجب الصفقة، ستستأجر شركةٌ تابعة لأرامكو السعودية، تم تأسيسها مؤخرًا، وهي "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام"، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عامًا.

وفي المقابل، ستحصل "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام المركّز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.

وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51 بالمائة في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده "إي آي جي" بحصة 49 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، ستظل أرامكو السعودية محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.

وصرّح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، بأن هذه الصفقة التاريخية ستشكل نقلة في مجال الاستثمار المرتبط بتحسين محفظة أعمال الشركة.

وتابع الناصر، أن ذلك من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتوافق أيضًا وبشكلٍ استراتيجي مع مبادرة برنامج "شريك" الذي أطلقته المملكة مؤخرًا، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص واستقطاب رأس المال الأجنبي.

وأشار، إلى أن الصفقة ستعزز هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمين، مضيفاً "سنواصل استكشاف واقتناص الفرص التي تدعم إستراتيجيتنا الهادفة لخلق القيمة على المدى الطويل".

ولفت النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتطوير المؤسسي، عبدالعزيز بن محمد القديمي، إلى أن الصفقة تضع معيارًا جديدًا لصفقات البنى التحتية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضًا، وهي شهادة على ثقة "إي آي جي" وغيرها من المستثمرين ذوي المكانة المرموقة في تطلعاتنا بعيدة المدى.

وأكمل القديمي: "أنها صفقة تحقق قيمة مضافة من أصول الشركة وتعزز ما تتمتع به أرامكو السعودية من مرونة وقدرة على التكيّف والتجاوب مع أحوال السوق المتغيرة".

من جهته، قال روبرت بلير توماس، رئيس "إي آي جي" وكبير إدارييها التنفيذيين، إن شبكة خطوط أنابيب الزيت في أرامكو السعودية تعد أحد أبرز أصول البنى التحتية عالميًا، ونحن نتطلع للاستثمار في هذه البنية التحتية بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي.

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