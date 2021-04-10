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فارق النقطتين يُشعل مواجهة "كلاسيكو الأرض".. بين برشلونة وريال مدريد

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فارق النقطتين يُشعل مواجهة

تتواصل الندية والإثارة خلال أمسية اليوم السبت في (كلاسيكو الأرض) الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يجمع ريال مدريد وضيفه برشلونة، ضمن الجولة الثلاثين، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ويُعتبر كلاسيكو" الدوري الإسباني، المواجهة الأكثر استقطابًا في العالم بأجمعه؛ ليس فقط في إسبانيا أو أوروبا.. وتزداد أهميته السبت نتيجة وضع الغريمين التقليديين اللذيْن وجدا نفسيهما في موقع المنافسة الجدية على اللقب مجددًا بسبب تراجع نتائج المتصدر أتلتيكو مدريد.

ويحتل برشلونة حاليًا وصافة الترتيب برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ومتفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

واستعاد برشلونة خدمات الثنائي (جيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو) بعد تعافيهما من الإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد حسب RT:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: مينجويزا، ألبا، لينجليه، ديست.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: غريزمان، ميسي، ديمبلي.

التشكيلة المتوقعة للملكي (ريال مدريد):

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينييوس جونيور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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