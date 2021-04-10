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بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية استعدادًا لرمضان

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دعت للتعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى

بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية استعدادًا لرمضان

نفذت بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات، 980 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد 17 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من والاشتراطات الصحية.

وتمكنت البلدية من مصادرة 220 كجم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي، حرص البلدية على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من قياس الحرارة واستخدام تطبيق "توكلنا" وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية.

وشدّد على جميع المراقبين بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقًا لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940.

بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية استعدادًا لرمضان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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