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هيئة الاتصالات ترصد 157 مخالفة لدى مقدّمي الخدمات

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نفّذت أكثر من 900 جولة تفتيشية خلال مارس الماضي

هيئة الاتصالات ترصد 157 مخالفة لدى مقدّمي الخدمات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنفيذ أكثر من 900 جولة تفتيشية من قِبل فرقها الرقابية خلال شهر مارس الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدّمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية شملت عديداً من منافذ البيع وفروع مقدّمي الخدمات في عددٍ من مناطق المملكة، وأسفرت عن رصد عدد 157 مخالفة.

يُشار إلى أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعَي الاتصالات والبريد، إضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار المستجد، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في الفروع ومنافذ البيع كافة التابعة لمقدمي الخدمات، كما أكّدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قِبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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