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شاهد ما فعله لصوص بريطانيون حين علموا أنهم سرقوا أموال مسجد

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شاهد ما فعله لصوص بريطانيون حين علموا أنهم سرقوا أموال مسجد شاهد ما فعله لصوص بريطانيون حين علموا أنهم سرقوا أموال مسجد
"لن نسرق أبداً من مسجد"

شاهد ما فعله لصوص بريطانيون حين علموا أنهم سرقوا أموال مسجد

"لن نسرق أبداً من مسجد.. آسفون فقد تلقينا معلومات كاذبة عن المال"، كانت هذه رسالة لصوص بريطانيين وهم يعيدون الأموال إلى بيت الضحية في مدينة برمنجهام- وسط إنجلترا.

وحسب موقع "الحرة"، فقد أعاد لصوص في بريطانيا مالاً سرقوه بعد أن علموا أنها تبرعات لمسجد، وفق مقطع انتشر على وسائل التواصل.

ويظهر الفيديو لصاً ملثماً يُعيد المال إلى بيت الضحية، وهو يعتذر قائلاً: إنهم لم يكونوا يعلمون أنها تبرعات لمسجد، وتمّت السرقة في وضح النهار وأثارت غضباً بين البريطانيين.

وأعاد اللصوص الأموال بعد الغضب المتزايد والاستياء من سرقة تبرعات المسجد.

وفي الفيديو، يمكن سماع أحد الرجال الملثمين، وهو يقول "لن نسرق أبداً من مسجد"، وألقى باللوم في تنفيذهم السرقة على "معلومات كاذبة"، ويضيف: "أنا هنا لإعادة أمواله. لم نكن نعرف أنها أموال مسجد".

وكان اللصوص قد اعترضوا رجلاً يعمل في مسجد، وكان يحمل نقوداً في مدينة برمنجهام فسلبوه المال قبل أن يفروا في سيارة بي إم دبليو سوداء، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً وقالت إن الرجل لم يُصَبْ بأذى، لكنه تُرك مصدوماً من جراء الحادث.

وأطلقت الشرطة نداءً للمساعدة على تحديد هوية اللصوص بعدما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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