أخبار عاجلة

ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"

Print
مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"
عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح خصصتها وزارة الصحة في كافة المناطق

مليون في ٥ أيام.. المملكة تتجاوز الـ 6 ملايين جرعة من لقاح

تجاوزت المملكة حاجز الستة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، تم تقديمها للمواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الكمية منها مليون جرعة جديدة خلال خمسة أيام.

وكانت قد واصلت الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار ، لافتةً إلى أن إعطاء اللقاح يتم عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا