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"الخضيري" يحذّر من مخاطر "التنباك".. وينقل عن مجرّب: راح الخوف يوم وقفته

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"الخضيري" يحذّر من مخاطر "التنباك".. وينقل عن مجرّب: راح الخوف يوم وقفته "الخضيري" يحذّر من مخاطر "التنباك".. وينقل عن مجرّب: راح الخوف يوم وقفته
يسبّب القلق والتوتر والمشكلات النفسية المختلفة وقد يؤدي إلى سرطان اللثة والفم

أكد أ.د. فهد الخضيري؛ أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أن هناك مخاطر كبيرة تترتب على استخدام التنباك، وهو الشمّة أو السويكة، وهي تبغ مطحون يتم مضغه بالفم وعلى جوانب اللثة وتحت اللسان.

وقال "الخضيري عبر تويتر اليوم" إنه يسبّب القلق والتوتر والعصبية والخوف وعدم الاستغراق في النوم".

وأشار إلى أن من مخاطره وأضراره كذلك أنه يسبّب مشكلات صحية كسرطان اللثة والفم.

وعرض الخضيري؛ تجربة لأحد الأشخاص الذي كشف أنه عقب توقفه عن "التمباك" منذ شهر ونصف اختفت الأعراض النفسية التي كان يعانيها ويأخذ علاجات لها، ومن أبرزها "الخوف"، حيث قال صاحب التجربة: لي شهر ونصف موقف التمباك اختفت الأعراض النفسية، ومن ضمنها الخوف، وكنت آخذ دواء نفسياً بسببه، الناس تفر للمستشفيات وفي الأخير يطلع تمباك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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