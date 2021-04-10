أخبار عاجلة

تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة -
يمكنك "وضع قلبك على يدك".. هذه التقنية قد تغير مستقبل الطب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في 3 دول عربية أفريقية.. 43 وفاة جديدة بتونس و39 ضحية بمصر

Print
كورونا في 3 دول عربية أفريقية.. 43 وفاة جديدة بتونس و39 ضحية بمصر كورونا في 3 دول عربية أفريقية.. 43 وفاة جديدة بتونس و39 ضحية بمصر
الجزائر تسجل 135 إصابة مؤكدة بالفيروس

كورونا في 3 دول عربية أفريقية.. 43 وفاة جديدة بتونس و39 ضحية بمصر

سجلت تونس، أمس الجمعة، 2010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 268837، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9179.

سجلت مصر، أمس الجمعة، 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 208876؛ من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و12362 حالة وفاة.

الجزائر

سجلت الجزائر، أمس الجمعة، 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، و103 حالات شفاء.

وأشارت وزارة الصحة والإسكان الجزائرية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 118.251 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 3.123 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 82.392 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملحمة وعي تقودها المتحدة فى رمضان.. أحمد الطاهري يكشف كواليس معركة إعادة توطين الدراما بمصر

ملحمة وعي تقودها المتحدة فى رمضان.. أحمد الطاهري يكشف كواليس معركة إعادة توطين الدراما بمصر

يوم مفرح للسياحة المصرية: الروس قادمون!

يوم مفرح للسياحة المصرية: الروس قادمون!

مصر تسجل 872 إصابة بكورونا  و797 حالة بكوريا الجنوبية

مصر تسجل 872 إصابة بكورونا  و797 حالة بكوريا الجنوبية

ولا تقولي ساونا ولا جاكوزي ????.. حكاية أقدم حمام شعبي في مصر والراعي الرسمي للعرسان

ولا تقولي ساونا ولا جاكوزي ????.. حكاية أقدم حمام شعبي في مصر والراعي الرسمي للعرسان