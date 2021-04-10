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تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر
-
السبت 24 أبريل 2021 10:04 صباحاً
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر
-
السبت 24 أبريل 2021 10:00 صباحاً
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
-
السبت 24 أبريل 2021 10:00 صباحاً
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟
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السبت 24 أبريل 2021 10:00 صباحاً
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
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السبت 24 أبريل 2021 10:00 صباحاً
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة
-
السبت 24 أبريل 2021 10:00 صباحاً
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
-
السبت 24 أبريل 2021 09:28 صباحاً
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة
-
السبت 24 أبريل 2021 09:28 صباحاً
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
-
السبت 24 أبريل 2021 09:28 صباحاً
يمكنك "وضع قلبك على يدك".. هذه التقنية قد تغير مستقبل الطب
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السبت 24 أبريل 2021 09:16 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش المصري الأقوى بين الدول الأقرب لسد النهضة!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 10 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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