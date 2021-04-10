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البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة هو عمق الأمن القومي العربي

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البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة هو عمق الأمن القومي العربي البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة هو عمق الأمن القومي العربي
أدان هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط

البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة هو عمق الأمن القومي العربي

أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار المملكة العربية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.

وأعرب البرلمان في بيان له أمس عن إدانته واستنكاره لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة بطائرة مسيرة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.

وحذر البرلمان في بيانه من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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