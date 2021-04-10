أخبار عاجلة

تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة -
يمكنك "وضع قلبك على يدك".. هذه التقنية قد تغير مستقبل الطب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجِّل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة

Print
مصر تسجِّل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة تسجِّل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 208876 والوفيات 12362 شخصًا

مصر تسجِّل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 565 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 158454 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 794 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 208876 من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و12362 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملحمة وعي تقودها المتحدة فى رمضان.. أحمد الطاهري يكشف كواليس معركة إعادة توطين الدراما بمصر

ملحمة وعي تقودها المتحدة فى رمضان.. أحمد الطاهري يكشف كواليس معركة إعادة توطين الدراما بمصر

يوم مفرح للسياحة المصرية: الروس قادمون!

يوم مفرح للسياحة المصرية: الروس قادمون!

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

مصر تسجل 872 إصابة بكورونا  و797 حالة بكوريا الجنوبية

مصر تسجل 872 إصابة بكورونا  و797 حالة بكوريا الجنوبية