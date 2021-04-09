العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

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خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس 2021م

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ8,964 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.657 فردًا، وقسم الطوارئ 1.107 مراجعين، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ366 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 109 أفراد، وعيادة التحصين 48 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 338 مستفيدًا، ولقسم علاج الإصابات 344 شخصا، والإحالة الطبية 3 مستفيدين، ولقسم التوعية والتثقيف 494 فردًا، وعيادة الأطفال 244 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 2.986 مريضًا، وراجع الصيدلية 2.497 مراجعًا، ولقسم الرعاية الصحية 1.460 شخصًا، ولقسم التنويم 13 شخصًا، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ9 حالات، ولقسم نقل الدم 17 حالة، وراجع قسم التوليد 15 مراجعًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية