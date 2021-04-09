ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم

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استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، ناقلة الغاز المسال(AL THAKHIRA)، والتى ترفع علم بهاما ويبلغ طولها 283 مترًا، وبعرض 43 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 57 ألف طن من الغاز المسال متجهة الى الهند، وتابع ذلك اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان. كما أعلن المركز الاعلامي، لهيئة ميناء دمياط، في بياناً له أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة. هذا وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18128 طن تشمل: 5748 طن فوسفات و1799 طن برادة حديد و5500 طن يوريا و148 طن كحول و700 طن اسمنت معبأ و4080 طن مولاس و153 طن بصل. كما وصلت حركة الوارد من البضائع العامة 75911 طن تشمل: 11000 طن فول صويا و7200 طن كسب فول صويا و1800 طن برادة حديد و1319 طن خشب زان و13253 طن ابلاكاش و1084 طن خردة و12969 طن فول و7674 طن عدس و14662 طن قمح و4950 طن ذرة. بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 451 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بازلاء وجزر وبطاطس و فاصوليا وقرنبيط وورق عنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( بردقوش وثوم وبصل وحبة البركة وفول مجروش) وفواكه ( فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية ومالطا واوكرانيا وبلجيكا وسلوفينيا واسبانيا وايطاليا وانجلترا و هولندا واليونان والمانيا وروسيا وأمريكا. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 568 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1769 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69909 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 167406 طنا. كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5586 شاحنة.