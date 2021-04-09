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حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

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حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين
استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، منها (34.5) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع رابغ، و (211.2) كيلوجرامًا تم ضبطها بقطاع جدة.

وأوضح العقيد "القريني"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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