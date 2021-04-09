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"متوسطة حقل تبوك" تصمّم جدول الاختبارات على شكل "تقرير كورونا"

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"متوسطة حقل تبوك" تصمّم جدول الاختبارات على شكل "تقرير كورونا" "متوسطة حقل تبوك" تصمّم جدول الاختبارات على شكل "تقرير كورونا"
الفكرة غير مسبوقة.. وتستهدف ضمان سرعة انتشاره ولها بُعد توعوي

في بادرة هي الأولى من نوعها؛ قامت مدرسة حقل المتوسطة بمنطقة تبوك، بتصميم جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 هــ، مماثل لتصميم إنفوجرافيك التقرير اليومي لإعلان مستجدات وإصابات فيروس "كورونا المستجد" في المملكة.

وتأتي هذه الفكرة بغرض التوعية والتذكير بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا"، خلال هذه الأيام، خاصةً مع عودة ارتفاع الحالات، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة والجهات المعنية للحدّ من انتشار الجائحة.

واستهدفت فكرة التصميم جذب الانتباه، وأن يكون سريع الانتشار والتوزيع بين الطلاب المستهدفين لمعرفة مواعيد الاختبارات.مدرسة حقل المتوسطة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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