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الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
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طوربيد يوم القيامة

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