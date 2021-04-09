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مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
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مكتبة تركمانية تحكي تاريخاً ممتداً من تسعة آلاف سنة في العراق

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