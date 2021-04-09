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مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"
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السبت 17 أبريل 2021 02:05 صباحاً
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030
-
السبت 17 أبريل 2021 02:05 صباحاً
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
اقتراب عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي"
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!
-
السبت 17 أبريل 2021 01:32 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
شيماء سيف تلغي متابعة زوجها وتعلق مفيش نصيب.. وتكهنات حول طلاقهما
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 09 أبريل 2021 09:08 صباحاً
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