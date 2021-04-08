"أدبي الطائف" يشكر أمير مكة لموافقته بإطلاق اسم "الثبيتي" على أحد الشوارع

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المثقفون تلقوا النبأ بفرحة كبيرة من خلال التفاعل الواضح بوسائل التواصل

أعرب رئيس وأعضاء النادي الأدبي الثقافي بالطائف عن شكرهم وتقديرهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي؛ وذلك لموافقته بتسمية أحد شوارع الطائف باسم الشاعر محمد الثبيتي- رحمه الله- والذي يدل على اهتمامه بالقامات الأدبية والإبداعية بالمنطقة.

وقال رئيس النادي عطا الله الجعيد إنه ليس بمستغرب موافقة الأمير على إطلاق اسم الشاعر محمد الثبيتي - رحمه الله - على أحد شوارع الطائف وهو المثقف والأديب والمسؤول الذي يدعم الجانب الأدبي والثقافي في بلادنا خاصة وفي الوطن العربي بشكلٍ عام خصوصًا إذا علمنا أن الأمير خالد الفيصل يرأس مؤسسة الفكر العربي وعديد المؤسسات الثقافية الأخرى ولا يمكن أن نغفل دوره في إحياء سوق عكاظ الملتقى العربي الأول للثقافة منذ القدم.

ووجّه "الجعيد" شكره للجهات التي كان لها دور في ذلك ومنها أكاديمية الشعر العربي وأمانة الطائف، مشيرًا إلى أن المثقفين والأدباء تلقوا هذا النبأ بفرحة كبيرة من خلال التفاعل الواضح في وسائل التواصل المختلفة، خصوصًا أن الشاعر محمد الثبيتي يعد علامة فارقة في الأدب السعودي الحديث.

وأشار "الجعيد" إلى أنه من المبهج أن هذا الخبر الثقافي يأتي متزامنًا مع انطلاق جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف.

وقال المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي رئيس جماعة فرقد الإبداعية بالنادي: لا غرابة أن تحتفي الطائف بالشعر والشعراء، فهي أعمق نقطة في وجدان الشعر العربي، وما إطلاق اسم رمز الشعر العربي الحديث ابن الطائف الشاعر محمد الثبيتي (سيد البيد) - يرحمه الله - إلا واحدة من شموس عناية الطائف بالشعر، فالشكر الجزيل العميق لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ولأمانة محافظة الطائف لأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف على هذه اللفتة المميزة المستحقة، ولينم سيد البيد قرير العين، فإبداعه الشعري حي ممتد، وأمته تقدره، وتباهي به رمزًا شعريًا مضيئًا، وليهنأ محبوه بطيب ذكره وشذا ذكراه.

وقدم المسؤول المالي بالنادي المسرحي والقاص عبد العزيز عبد الغني عسيري شكره الجزيل قائلاً: شكرًا بكل جمال اللغات والأبجديات وجمال الطبيعة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ولأكاديمية الشعر العربي وأمانة محافظة الطائف على هذه الهدية العظيمة التي تعبّر عن إنصاف لشاعر جليل وإنصاف للأدب السعودي وللغة العربية.

وكان قد وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتسمية أحد الشوارع في محافظة الطائف باسم الشاعر الراحل "محمد بن عواض الثبيتي" - رحمه الله -.

في حين أوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أنه تم تسمية شارع بالقرب من منتزه الردف ليحمل اسم الشاعر الراحل. مبينًا أن مبادرة أمير المنطقة تأتي تقديرًا للأدب والأدباء واهتمامًا بالرواد والمتميزين في كل المجالات من أبناء هذا الوطن.

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