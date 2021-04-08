"الأمن العام" ينشر مقطعاً لشوارع وملاعب خالية من الحياة البشرية: ما زال القرار في يدك

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في رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي "كورونا"

لوح الأمن العام عبر مقطع نشره في تغريدة بحسابه في "تويتر" بالعواقب الوخيمة الناجمة عن منع التجول خلال العام الماضي، واستعرض في المقطع الذي حمل عنوان "مازال القرار في يدك"، صوراً للشوارع وهي خالية تماماً من المارة، والبحر وهو خال تماماً من مرتاديه، وكذلك الملاعب، وذلك في عدد من مناطق المملكة، وفي رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد إلى 902 إصابة، وسجلت الرياض 402 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة، والمنطقة الشرقية 155 إصابة، ومنطقة عسير 36 إصابة، والمدينة المنورة 26 إصابة، ومنطقة حائل 21 إصابة، ومنطقة جازان 21 إصابة، ومنطقة تبوك 17 إصابة، ومنطقة نجران 12 إصابة، والحدود الشمالية 12 إصابة، ومنطقة الجوف 9 إصابات، وسجلت منطقة الباحة 7 إصابات. (لمشاهدة الفيديو:

)فيروس كورونا الجديد