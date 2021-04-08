أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمن العام" ينشر مقطعاً لشوارع وملاعب خالية من الحياة البشرية: ما زال القرار في يدك

Print
"الأمن العام" ينشر مقطعاً لشوارع وملاعب خالية من الحياة البشرية: ما زال القرار في يدك "الأمن العام" ينشر مقطعاً لشوارع وملاعب خالية من الحياة البشرية: ما زال القرار في يدك
في رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي "كورونا"

لوح الأمن العام عبر مقطع نشره في تغريدة بحسابه في "تويتر" بالعواقب الوخيمة الناجمة عن منع التجول خلال العام الماضي، واستعرض في المقطع الذي حمل عنوان "مازال القرار في يدك"، صوراً للشوارع وهي خالية تماماً من المارة، والبحر وهو خال تماماً من مرتاديه، وكذلك الملاعب، وذلك في عدد من مناطق المملكة، وفي رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي .

ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد إلى 902 إصابة، وسجلت الرياض 402 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة، والمنطقة الشرقية 155 إصابة، ومنطقة عسير 36 إصابة، والمدينة المنورة 26 إصابة، ومنطقة حائل 21 إصابة، ومنطقة جازان 21 إصابة، ومنطقة تبوك 17 إصابة، ومنطقة نجران 12 إصابة، والحدود الشمالية 12 إصابة، ومنطقة الجوف 9 إصابات، وسجلت منطقة الباحة 7 إصابات. (لمشاهدة الفيديو:

)فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا

فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا

فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا

فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا

"مسافة الثوم".. أحدث طريقة للتباعد للوقاية من فيروس كورونا

"مسافة الثوم".. أحدث طريقة للتباعد للوقاية من فيروس كورونا