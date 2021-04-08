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"العطوي" يجهز الاتفاق لمواجهة القادسية.. والمالكي والربيعي: سنقاتل للفوز

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، تحضيراً لمواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الـ 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب قد تركز على الجانب الفني فبعد الإحماء والتمارين اللياقية بالكرة، قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، ثم أدى لاعبو الفريق مناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يختتم الاتفاق مساء يوم غدٍ الجمعة تحضيراته قبل لقاء القادسية مساء السبت المقبل عند الساعة 8:15 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

من جانبه أكد مساعد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على أهمية مواجهة فريقه عندما يستضيف القادسية مساء يوم السبت المقبل في الدمام، مشيراً بأنهم يدركون صعوبة المباراة في ظل الغيابات إلا أنهم على ثقة كبيرة بلاعبي فارس الدهناء بأن يقدموا كل ما لديهم للظفر بالنقاط الثلاث.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساعد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب المدافع سعيد الربيعي للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة القادسية.

وتحدث المالكي في بداية المؤتمر قائلًا: ”نعود بعد استئناف منافسات الدوري بسبب فترة التوقف لأيام الفيفا وقد جهزنا الفريق خلال الفترة الماضية ببرنامج إعدادي تتخلله مواجهة ودية كسبناها أمام أبها بنتيجة 0/3“.

وأضاف:” لا شك بأن المباراة مهمة وصعبة أمام فريق القادسية الذي يسعى للتعويض، لدينا عدد من الغيابات بداعي الإصابات ولكن ثقتنا كبيرة في البدلاء بأنهم قادرون على التميز والسعي لتحقيق الانتصار “.

في المقابل أكد مدافع الفريق الأول بنادي الاتفاق سعيد الربيعي بأن فريقه سيخوض مواجهة القادسية برغبة الفوز للتقدم في سلم ترتيب الدوري. وقال :” عملنا خلال فترة التوقف بشكل مكثف لياقياً وفنياً؛ وبإذن الله نوفق لإسعاد جماهيرنا”.

الاتفاق القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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