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"الحج": إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال رمضان عبر نسخة محدثة من "اعتمرنا" و"توكلنا"

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"الحج": إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال رمضان عبر نسخة محدثة من "اعتمرنا" و"توكلنا" "الحج": إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال رمضان عبر نسخة محدثة من "اعتمرنا" و"توكلنا"
بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام

أكدت وزارة الحج والعمرة إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا) بنسختيهما المحدثتين، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).

ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.وزارة الحج والعمرة الحرم المكي تطبيق اعتمرنا تطبيق توكلنا الجديد المسجد الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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