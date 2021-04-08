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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة العمرة بدون تصريح في رمضان

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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة العمرة بدون تصريح في رمضان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة العمرة بدون تصريح في رمضان
مخالفة من يحاول دخول الحرم دون تصريح لأداء الصلاة 1000 ريال حتى انتهاء الجائحة

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة العمرة بدون تصريح في رمضان

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادمًا لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال.

وأضاف أنه تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين جميعًا الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.وزارة الداخلية الحرم المكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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