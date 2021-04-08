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مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته للمسافرين

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مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته للمسافرين مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته للمسافرين
يقتصر العمل في المرحلة الأولى على تقديم خدمة شحن الأمتعة وإيصالها

مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته للمسافرين

استأنف مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عمله بتواجد طاقم موظفيه لتقديم كافة الخدمات البريدية اللوجستية للمسافرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف رحلات قطار الحرمين السريع؛ تمهيدًا لتقديم خدمات نقل الأمتعة والطرود لمسافري قطار الحرمين السريع حسب المواصفات والضوابط الكفيلة بتحقيق الكفاءة والجودة في نقل أمتعة المسافرين.

وسوف يقتصر العمل في المرحلة الأولى على تقديم خدمة شحن الأمتعة وخدمة حفظ الأمتعة وإيصالها إلى محطة الوصول عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على من خطوط النقل والميل الأخير في كافة محافظات ومدن المملكة المختلفة، وذلك بواقع أربع رحلات يوميًّا متنقلة ما بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما سيعمل المكتب مستقبلًا على تقديم جميع الخدمات البريدية لعملائه عندما يتم تشغيل رحلات القطار على مدار الساعة.

يشار إلى أن مكتب البريد السعودي بمطار الملك عبد العزيز الدولي يعمل على ثلاث فترات عمل تبدأ من الساعة ٥:٣٠ صباحًا حتى ٢:٣٠ صباحًا، فيما سيكون دوام شهر رمضان المبارك من الساعة ٢:٠٠ ظهرًا حتى ٧:٠٠ صباحًا. هذا وقد كان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قد رعى صباح يوم الأربعاء ٣١-٣-٢٠٢١م الموافق ١٨-٨-١٤٤٢هـ حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تأتي بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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