أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة المكرمة.. "الصحة" و"الهلال الأحمر" يناقشان استعدادات "عمرة رمضان"

Print
مكة المكرمة.. "الصحة" و"الهلال الأحمر" يناقشان استعدادات "عمرة رمضان" مكة المكرمة.. "الصحة" و"الهلال الأحمر" يناقشان استعدادات "عمرة رمضان"

مكة المكرمة..

عقدت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، والرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دالشاد علي؛ لمناقشة استعدادات الجهتين لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور وائل مطير، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مجدولة بين القطاعات الحكومية؛ لتوحيد وتضافر الجهود للعمل على خطط المعدة؛ لتقديم أجود الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام، خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك وموسم الحج على مدار العام.

وأوضح مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن العمل قائم لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى بالتنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية بموسم العمرة بشهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ؛ لتحقيق التكاملية في تقديم الخدمة الطبية بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030