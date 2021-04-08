وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان

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تكثيف الجولات على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

‏‎أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏‎وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.