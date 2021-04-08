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وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان

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وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان
تكثيف الجولات على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار

وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

‏‎أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏‎وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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