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الهلال إلى الطائف قبل موقعة "الكلاسيكو" المنتظر أمام الاتحاد

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العضو الذهبي "الزاهد" تكفّل بالمعسكر

الهلال إلى الطائف قبل موقعة

طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي ، الخميس، لاعبيه بتنفيذ الخطة التي سيدخل بها الكلاسيكو أمام الاتحاد، غداً الجمعة (الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

"ميدانيًّا" تركزت الحصة الرئيسية في مران الأزرق على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ حيث فضل ميكالي تكثيف عمليات تطبيق الجمل.

وحدد "ميكالي" أجزاء من مساحات الملعب، قبل أن يوكل عدداً من المهام الفنية لعدد من اللاعبين، ثم فرض مناورة على منتصف الملعب اختتم بها التدريبات.

وتوجهت بعثة الفريق إلى الطائف في طريقها إلى مكة المكرمة لملاقاة الاتحاد في الكلاسيكو المنتظر، في وقت أعلن الهلال عن تكفل سلطان الزاهد العضو الذهبي بمصروفات الإقامة في الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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