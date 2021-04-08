أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. بكلمات مؤثرة وزير الطاقة: لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد

Print
بالفيديو.. بكلمات مؤثرة وزير الطاقة: لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد .. بكلمات مؤثرة وزير الطاقة: لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد
خلال افتتاح محطة سكاكا الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات

بالفيديو.. بكلمات مؤثرة وزير الطاقة: لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد

وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الخميس كلمات مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذلك خلال افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، برعاية ولي العهد.

وقال وزير الطاقة في كلمته: "اسمحولي أن أقول لن أنساك يا سلمان، ولن أنساك يا محمد، لأنكما مكنتماني ومكنتما هذا القطاع في أن نتشرف لأن نكون في هذا المكان".

وتابع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان "نقول للعالم: "نحن الأرخص ونحن الأكفأ ونحن الأقدر أن نكون وطن الطاقة" .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟!

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة